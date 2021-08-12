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Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:19
Пропонуємо до обговорення:
За липень глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 685 тис. гривень зарплати.
Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:20
земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині
Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:34
0mage0 написав:
земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині
Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?
одне іншому не заважає , і так і так
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yama
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:52
yama написав: 0mage0 написав:
земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині
Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?
одне іншому не заважає , і так і так
І це не вважається співпрацею з окупантом?
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Додано: Суб 14 сер, 2021 22:48
0mage0 написав:
І це не вважається співпрацею з окупантом?
хорошо , а вы бы не хотели закрепить свое право пользования своей землей во всех возможных инстанциях ? или просто хотели бы ее потерять ?
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