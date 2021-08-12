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Стало відомо, яку зарплату
отримав голова НБУ в липні

Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:19

Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні

Пропонуємо до обговорення:
За липень глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 685 тис. гривень зарплати.

Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:20

земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині

Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:34

  0mage0 написав:
земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині

Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?

одне іншому не заважає , і так і так
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:52

  yama написав:
  0mage0 написав:
земельну ділянку в Феодосії (Крим), що належить дружині

Належить за українськими документами, чи переоформили у бензоколонці?

одне іншому не заважає , і так і так

І це не вважається співпрацею з окупантом?
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:48

  0mage0 написав:І це не вважається співпрацею з окупантом?

хорошо , а вы бы не хотели закрепить свое право пользования своей землей во всех возможных инстанциях ? или просто хотели бы ее потерять ?
yama
 
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