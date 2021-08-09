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Україна буде оцінювати вплив
іноземних інвестицій на...

Україна буде оцінювати вплив іноземних інвестицій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:35

Україна буде оцінювати вплив іноземних інвестицій на...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна впровадити систему оцінки впливу іноземних інвестицій в стратегічних галузях на національну безпеку, передбачає стратегія економбезопасності до 2025 року.

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R2
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Зезиденьскі "боротьба з корупцією" та "інвест-няня" у одному флаконі
ztbbig
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