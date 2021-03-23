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Збитки від зловживань посадовців ДПЗКУ перевищують $57...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Посадовці Державної продовольчо-зернової корпорації вчинили розтрату майна та вдалися до інших зловживань, спричинивши компанії збитків на понад 57 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Збитки від зловживань посадовців ДПЗКУ перевищують $57 мільйонів - поліція
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R2
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:46
Всего 57 млн? Где-то сейчас тихо хихикает Федоров, Борняков и Выскуб.
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zarturags
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