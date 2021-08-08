RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові ціни на електроенергію:
чи задоволені читачі...

Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:36

Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі...

Пропонуємо до обговорення:
Читачі Finance.ua активно обговорювали тему зниження тарифів у коментарях, соцмережах і на форумі.

Дивися повний текст Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі зниженням тарифів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:37

В текущем тарифе цена доставки 1.18482 грн/квт. Эту цену как обосновали? На такси киловатты возят?
vova3215
 
Повідомлень: 140
З нами з: 08.07.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як... 1, 2
R2 » Нед 08 сер, 2021 07:50
12 952
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 15:18
_hunter
Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується 1, 2
R2 » Сер 11 сер, 2021 14:13
15 1047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:58
chumakcm1430
Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі
R2 » Сер 11 сер, 2021 11:37
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 11:37
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96801)
12.08.2021 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.