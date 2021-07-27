Що передбачає стратегія економічної безпеки і які послуги з'являться в системі «е-Підприємець».
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Додано: Чет 12 сер, 2021 17:13
День фінансів: історія Нової Пошти, послуги в системі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: історія Нової Пошти, послуги в системі «е-Підприємець», Стратегія економічної безпеки.
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:13
В 2008-9-х годах сотрудники НП бегали по фирмам и умоляли отправлять товар через их компанию. Тогда цены у них были очень умеренными.
А Автолюкс тогда считала себя главным перевозчиком страны. И высоко задрав нос смотрела на своих клиентов свысока. Где теперь Автолюкс? Где будет завтра НП? Также, Укрпочта + индекс ≠ доставка 21-го века
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