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Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало фотографії і подробиці про першої моделі нового бренду iCar, який був створений компаній Chery в червні. Цей електромобіль є перезапуском популярної моделі Chery QQ. Джерело пише, що попередні продажі стартують 24 серпня.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:12
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Ірина_, Модератор
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