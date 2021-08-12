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Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам
створити найкращі...

Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:46

Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський обіцяє створити найкращі податкові умови для IT-сектору.

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв ІТ-спеціалістам створити найкращі податкові умови.
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Лучшие не надо. Пусть вернет как было.
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Лучше как в армии- работает не трогай. Не надо этих 'пакращень'.
Nicolas21
 
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зеленый сигнал паковать чемоданы.... :evil:
Slon_Nosov
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