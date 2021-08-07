Гривня повільно знецінюватиметься щодо долара впродовж наступних років.
Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24
Уряд спрогнозував курс до 2024 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:17
Чому послабити? 28-29 це абсолютно нормальний курс для гривні, те що зараз відбувається на фоні інфляції 10+%, то не є нормальним, коли нерезиденти виводять валюту по 26,70
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:37
Re: Уряд спрогнозував курс до 2024 року
Хтось заводить, хтось виводить. Курс це не константа, не можна сказати, що 28-29 нормальний курс, а 26.7 не нормальний, він змінюється. Але в уряду завжди прогноз, що курс буде рости.
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