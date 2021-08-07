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Уряд спрогнозував
курс до 2024 року

Уряд спрогнозував курс до 2024 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24

Уряд спрогнозував курс до 2024 року

Пропонуємо до обговорення:
Гривня повільно знецінюватиметься щодо долара впродовж наступних років.

Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24

Що за постійне бажання послабити гривню?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:17

Чому послабити? 28-29 це абсолютно нормальний курс для гривні, те що зараз відбувається на фоні інфляції 10+%, то не є нормальним, коли нерезиденти виводять валюту по 26,70
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:37

Re: Уряд спрогнозував курс до 2024 року

  Rainbow написав:Чому послабити? 28-29 це абсолютно нормальний курс для гривні, те що зараз відбувається на фоні інфляції 10+%, то не є нормальним, коли нерезиденти виводять валюту по 26,70
Хтось заводить, хтось виводить. Курс це не константа, не можна сказати, що 28-29 нормальний курс, а 26.7 не нормальний, він змінюється. Але в уряду завжди прогноз, що курс буде рости.
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