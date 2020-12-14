|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:15
fox767676
Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.
Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується
. Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.
Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:42
Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:53
The_Rebel
Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій )
Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне
Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення
Чи зможемо?
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:20
Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії, вічне місто.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:09
Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.
Якраз з периферії вигрібли все чоловіче населення, з кого там вже сісяти?
