|
|
|
Уряд спрогнозував курс до 2024 року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Гривня повільно знецінюватиметься щодо долара впродовж наступних років.
Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94949
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24
Що за постійне бажання послабити гривню?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:17
Чому послабити? 28-29 це абсолютно нормальний курс для гривні, те що зараз відбувається на фоні інфляції 10+%, то не є нормальним, коли нерезиденти виводять валюту по 26,70
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3194
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:37
Rainbow написав:
Чому послабити? 28-29 це абсолютно нормальний курс для гривні, те що зараз відбувається на фоні інфляції 10+%, то не є нормальним, коли нерезиденти виводять валюту по 26,70
Хтось заводить, хтось виводить. Курс це не константа, не можна сказати, що 28-29 нормальний курс, а 26.7 не нормальний, він змінюється. Але в уряду завжди прогноз, що курс буде рости.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:55
Никогда в прошлом прогнозы гривны не сбывались.Так же будет и в этот раз.Надо быть всегда готовым к значительной девальвации.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:30
-
bred
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 01:23
Scotch написав:
Никогда в прошлом прогнозы гривны не сбывались.Так же будет и в этот раз.Надо быть всегда готовым к значительной девальвации.
Оно-то бы хорошо, но, как показал прошлый год, к ревальвации тоже нужно быть готовым. А как это сочетать, если не вариант завести трактор и забыть о гривне?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1052
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 10:58
Курс будет шатать,впрочем так было всегда..
-
rytton
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 05.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|413
|
|
|3
|195
|
|
|2
|163
|
|