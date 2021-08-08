на сколько понимаю что именно не хтят.
так как формально вроде как имеют право
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:46
Если для себя, то самому можно же.
В Греции, знаю, в аптеках тест продается, примерно за 5 евро, сам себе делаешь. Подходит результат для переездов по островам. Полагаю, что и у нас нечто подобное продается.
Или лайфхак. Идете и сдаете кровь - делаете доброе дело, донором. Там вашу кровь на все вирусы и т.п. естественно проверят. Договариваетесь, как и где можно узнать результат. Бинго. Цена вопроса для вас - 0 грн. Если повезет, можно еще и заработать
А по прописке в Дие не понял момента, зачем этот костыль? Они ж на каждом углу всем рассказывали, что вся инфа в чипе карточки хранится. И считывается ридером без всякой дырявой Дии, зарегистрированной в непонятно какой юрисдикции. Было бы желание.
Додано: Суб 14 сер, 2021 01:10
Насколько я понимаю, считываться-то она считывается, но вот новую инфу записать - это уже не в каждом отделении миграционной службы аппарат есть. Поэтому регистрацию оставили отдельной бумажкой. Теперь бумажку отменять и останется только запись в госреестре, которая и раньше была. Что в этом плохого? Я и в паспорте-то в наш век смысла не вижу. Кому надо - пусть считывает биометрию и по базам смотрит что к ней привязано. Всё равно и с бумажным паспортом идентификация по сути по биометрии, только по очень хреновой: соответствия внешности фотографии.
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:57
Re: У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про.
Это вы не видите, а на этом "пластиковом деле" кое-кто на целые поколения вперед себя уже обеспечил. Принудительно вам продать то, что вам не нужно, раз в 10 раз дороже чем его себестоимость, притом делать это каждые 10 лет... Согласитесь, это же гениально
А какой бизнес по "ускоренному оформлению" тех же загранок крутится?
Хотя, казалось бы, можно ж выдавать всем универсальную паспорт-книжку-загранник и все.
Там есть вся та же информация и такой же чип.
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