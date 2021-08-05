У середині серпня в Києві почали виставляти рахунки на оплату опалення.
Дивися повний текст Киянам у серпні виставили рахунки за опалення.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:35
Киянам у серпні виставили рахунки за опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам у серпні виставили рахунки за опалення.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:35
Ну да, ну да! Несите нам свои денежки, мы сможем ими распорядиться лучше Вас, может за счет них (т.е., Вас) и без банковского кредита пропетляем!
Научены, проходили!: переплата по коммуналке КиевЭнерго - давно ушла на покупку королевского дворца на Лазурном берегу, преемник КиевТеплоЭнерго - "не при делах"! И самое интересное, что, бух.учет по платежам видно НЕ ведется вовсе, ЕСЛИ само предприятие-поставщик услуг ВМЕСТО того, чтобы банально проверить данные своего учета и подтвердить наличие переплаты/аванса - требует от клиента выданного банком документа, подтверждающего осуществление платежей, приведших к переплате!
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