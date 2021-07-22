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У Мінфіні розкрили деталі щодо
податків з сумнівних доходів

У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:00

У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів

Пропонуємо до обговорення:
Податковій нададуть повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.

Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:01

Объяснить можно всё...
1. У меня церковь(религиозная община), это пожертвования.
2. Одолжил у "добрых" людей(например у Кивы, но если вы его спросите - он всё будет отрицать. Или походил по бабушкам, пенсионерки добрые одолжили до похороно, лол).
3. У меня 2Га земли, я там выращиваю топинамбур, сам делаю из него варенье и сам продаю. Очень прибыльно. стаття 165
zarturags
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