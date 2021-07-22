Податковій нададуть повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.
Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:00
У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:01
Объяснить можно всё...
1. У меня церковь(религиозная община), это пожертвования.
2. Одолжил у "добрых" людей(например у Кивы, но если вы его спросите - он всё будет отрицать. Или походил по бабушкам, пенсионерки добрые одолжили до похороно, лол).
3. У меня 2Га земли, я там выращиваю топинамбур, сам делаю из него варенье и сам продаю. Очень прибыльно. стаття 165
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