Податковій нададуть повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.
Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:00
У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:01
Объяснить можно всё...
1. У меня церковь(религиозная община), это пожертвования.
2. Одолжил у "добрых" людей(например у Кивы, но если вы его спросите - он всё будет отрицать. Или походил по бабушкам, пенсионерки добрые одолжили до похороно, лол).
3. У меня 2Га земли, я там выращиваю топинамбур, сам делаю из него варенье и сам продаю. Очень прибыльно. стаття 165
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:31
Сподіваюся, подібний закон не ухвалять, а якщо й ухвалять, то з відтермінуванням на багато років. Не тому, що податки не треба платити. Треба. Але до моменту гіпотетичного ухвалення подібного закону ніхто не знав, що треба збирати та зберігати папірці про походження грошей та сплату податків. В результаті проблеми матимуть люди, які довго збирали гроші на дорогу покупку. Ну а ті, хто регулярно брав великі суми хабарів, матимуть потрібні папірці, бо, по-перше, це простіше організувати, маючи великі гроші, по-друге, такі порушники закону зазвичай шукають якесь прикриття.
Річ у тім, що коли "хто треба" надасть таке пояснення, йому "повірять", а якщо "з вулиці", то ні.
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