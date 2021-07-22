RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні розкрили деталі щодо
податків з сумнівних доходів

У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:00

У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів

Пропонуємо до обговорення:
Податковій нададуть повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.

Дивися повний текст У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних доходів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94951
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:01

Объяснить можно всё...
1. У меня церковь(религиозная община), это пожертвования.
2. Одолжил у "добрых" людей(например у Кивы, но если вы его спросите - он всё будет отрицать. Или походил по бабушкам, пенсионерки добрые одолжили до похороно, лол).
3. У меня 2Га земли, я там выращиваю топинамбур, сам делаю из него варенье и сам продаю. Очень прибыльно. стаття 165
zarturags
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 24.02.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:31

Сподіваюся, подібний закон не ухвалять, а якщо й ухвалять, то з відтермінуванням на багато років. Не тому, що податки не треба платити. Треба. Але до моменту гіпотетичного ухвалення подібного закону ніхто не знав, що треба збирати та зберігати папірці про походження грошей та сплату податків. В результаті проблеми матимуть люди, які довго збирали гроші на дорогу покупку. Ну а ті, хто регулярно брав великі суми хабарів, матимуть потрібні папірці, бо, по-перше, це простіше організувати, маючи великі гроші, по-друге, такі порушники закону зазвичай шукають якесь прикриття.

  zarturags написав:Пояснити можна все ...
1. У мене церква (релігійна громада), це пожертвування.
2. Позичив у "добрих" людей (наприклад у Ківи, але якщо ви його запитаєте - він все буде заперечувати. Або походив по бабусям, пенсіонерки добрі позичили до похорону, лол).
3. У мене 2 Га землі, я там вирощую топінамбур, сам роблю з нього варення і сам продаю. Дуже прибутково. стаття 165

Річ у тім, що коли "хто треба" надасть таке пояснення, йому "повірять", а якщо "з вулиці", то ні.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:58

Re: У Мінфіні розкрили деталі щодо податків з сумнівних дохо

  0mage0 написав:...Але до моменту гіпотетичного ухвалення подібного закону ніхто не знав, що треба збирати та зберігати папірці про походження грошей та сплату податків...

Не нужно ничего хранить. Просто скачайте документы из кабинета налогоплательщика за необходимое к-во лет.
Если наёмный рабочий, то ещё проще. Выписка из банка о поступлении зарплаты.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3277
З нами з: 10.05.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:19

safonovstanislav , не все так просто. Можно было купить, например, $ по 5 или 8 грн., много людей держали деньги на депозитах под очень неплохой процент, а теперь и банков тех уже нет, которые выписку дадут. С какой радости, платить с этого еще налоги?
egorlova987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 03.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо...
R2 » Чет 12 сер, 2021 08:43
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 09:21
0mage0
Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн
R2 » Вів 10 сер, 2021 21:52
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:53
mann01
НКРЕКП звинуватила суди в завищенні повноважень щодо...
R2 » Чет 22 лип, 2021 20:53
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 20:53
AlexMotel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19232)
14.08.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.