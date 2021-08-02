Газпром продовжує масований відбір з підземних сховищ газу в ЄС.
Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:03
Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...
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Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:31
Пока у нас будут считать газ внутренней добычи по спотовой цене в евросоюзе, то каждая зима у нас будет веселой.
Для стабильности в газе, Украине нужно то всего 5-7 миллиардов кубов в год импортного газа законтрактовать лет на 5, хотя бы. С прогнозируемой ценой. А за это время вполне реально этот импортный объем постепенно заменять газом внутренней добычи. Всего то в год на 1-1,5 миллиард кубов увеличить добычу, это вполне реально. Было бы желание. Но, его нет.
Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать
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