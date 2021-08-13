RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газпром активно відбирає газ
зі сховищ в Європі, не...

Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:03

Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...

Пропонуємо до обговорення:
Газпром продовжує масований відбір з підземних сховищ газу в ЄС.

Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94951
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:03

Зима может быть веселой ...
mvi
 
Повідомлень: 249
З нами з: 07.11.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:31

  mvi написав:Зима может быть веселой ...

Пока у нас будут считать газ внутренней добычи по спотовой цене в евросоюзе, то каждая зима у нас будет веселой.
Для стабильности в газе, Украине нужно то всего 5-7 миллиардов кубов в год импортного газа законтрактовать лет на 5, хотя бы. С прогнозируемой ценой. А за это время вполне реально этот импортный объем постепенно заменять газом внутренней добычи. Всего то в год на 1-1,5 миллиард кубов увеличить добычу, это вполне реально. Было бы желание. Но, его нет.
Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6795
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3225 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:57

  EKO написав:
  mvi написав:Было бы желание. Но, его нет.
Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать :evil:


по перше:
У 2016 році компанії вдалося вперше за багато років зупинити падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні, а у 2017 році видобуток газу збільшився 15,3 на 4 % до 24-річного максимуму — 15,3 млрд куб. м.

по друге:
Щоб видобуток збільшувався ціна повинна бути ринковою. Тоді буде вигідно його добувати й продавати.
Якщо ж ціна на свій газ менше ринкової, то цей газ тупо перепродають за ринковими цінами і прибуток крадуть.
equinox
 
Повідомлень: 270
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:07

ПХГ в России заполнены на 50% , а высокие цены в Европе могут привлекти и поставки СПГ.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У липні бізнес брав гривневі кредити і активно гасив валютні
R2 » Суб 14 сер, 2021 13:09
0 28
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 13:09
R2
Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 14:32
1 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 14:32
unicdima
Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи
R2 » Сер 04 сер, 2021 15:32
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 18:22
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19232)
14.08.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.