Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...

Додано: Суб 14 сер, 2021 17:25

equinox написав: EKO написав: mvi написав: Было бы желание. Но, его нет.

Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать Было бы желание. Но, его нет.Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25%стал добывать



по перше:

У 2016 році компанії вдалося вперше за багато років зупинити падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні, а у 2017 році видобуток газу збільшився 15,3 на 4 % до 24-річного максимуму — 15,3 млрд куб. м.



по друге:

Щоб видобуток збільшувався ціна повинна бути ринковою. Тоді буде вигідно його добувати й продавати.

Якщо ж ціна на свій газ менше ринкової, то цей газ тупо перепродають за ринковими цінами і прибуток крадуть. по перше:У 2016 році компанії вдалося вперше за багато років зупинити падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні, а у 2017 році видобуток газу15,3 на 4 %— 15,3 млрд куб. м.по друге:Щоб видобуток збільшувався ціна повинна бути ринковою. Тоді буде вигідно його добувати й продавати.Якщо ж ціна на свій газ менше ринкової, то цей газ тупо перепродають за ринковими цінами і прибуток крадуть.

Случайно звать не Андрей? Или может Юрий?То есть факт падения добычи не отрицаем? хоть это уже хорошоА увеличение добычи рисуют для отчетности и премий, на бумаге(Условный пример: добыли 18, списали на потери 3. В следующем году нарисовали 19 и списали на потери 4. А как было 15 реальных на выходе, так и осталось, зато "на бумаге" отрапортовали про увеличение добычи и выписали себе мега-премии. Суть этой нехитрой схемы понятна, надеюсьЕсли просто сопоставить, на сколько увеличилась цифра т.н. "технологических потерь" за эти года, то "вдруг" выяснится, что с каждым годом реального газа добывают все меньше и меньше.Насчет рыночной цены....так, у любой страны в мире, на газ "рыночной цены" никогда не было. Цена на газполитическая, в зависимости от политики в каждом государстве. А в газодобывающей стране рыночной цена может быть только в одном случае, когда гражданам перечисляется, причем персонально каждому на счет, все 100% "рыночной" стоимости газа (который в недрах ему принадлежит), минус - прибыль добывающей компании, стоимости транспортировки и маржи продавца (небольшой).Тогда да, любой, даже самый дикий нерегулируемый рынок "ноупроблем" для гражданина, ведь хоть за 1000 долларов куб пусть продается, все равно граждане получат минимум 70-80% от конечной текущей стоимости лично себе на карман.Только кто ж такой лакомый кусок пирога отдаст людям? Там же целые династии на нем кормятся20 миллиардов кубов - в гривнях это около 200 миллиардов, на минуточку. Каждый год.