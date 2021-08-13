Газпром продовжує масований відбір з підземних сховищ газу в ЄС.
Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:03
Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:31
Пока у нас будут считать газ внутренней добычи по спотовой цене в евросоюзе, то каждая зима у нас будет веселой.
Для стабильности в газе, Украине нужно то всего 5-7 миллиардов кубов в год импортного газа законтрактовать лет на 5, хотя бы. С прогнозируемой ценой. А за это время вполне реально этот импортный объем постепенно заменять газом внутренней добычи. Всего то в год на 1-1,5 миллиард кубов увеличить добычу, это вполне реально. Было бы желание. Но, его нет.
Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:57
по перше:
У 2016 році компанії вдалося вперше за багато років зупинити падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні, а у 2017 році видобуток газу збільшився 15,3 на 4 % до 24-річного максимуму — 15,3 млрд куб. м.
по друге:
Щоб видобуток збільшувався ціна повинна бути ринковою. Тоді буде вигідно його добувати й продавати.
Якщо ж ціна на свій газ менше ринкової, то цей газ тупо перепродають за ринковими цінами і прибуток крадуть.
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:07
ПХГ в России заполнены на 50% , а высокие цены в Европе могут привлекти и поставки СПГ.
Додано: Суб 14 сер, 2021 17:25
Случайно звать не Андрей? Или может Юрий?
То есть факт падения добычи не отрицаем? хоть это уже хорошо
А увеличение добычи рисуют для отчетности и премий, на бумаге
(Условный пример: добыли 18, списали на потери 3. В следующем году нарисовали 19 и списали на потери 4. А как было 15 реальных на выходе, так и осталось, зато "на бумаге" отрапортовали про увеличение добычи и выписали себе мега-премии. Суть этой нехитрой схемы понятна, надеюсь )
Если просто сопоставить, на сколько увеличилась цифра т.н. "технологических потерь" за эти года, то "вдруг" выяснится, что с каждым годом реального газа добывают все меньше и меньше.
Насчет рыночной цены....так, у любой страны в мире, на газ "рыночной цены" никогда не было. Цена на газ всегда политическая, в зависимости от политики в каждом государстве. А в газодобывающей стране рыночной цена может быть только в одном случае, когда гражданам перечисляется, причем персонально каждому на счет, все 100% "рыночной" стоимости газа (который в недрах ему принадлежит), минус - прибыль добывающей компании, стоимости транспортировки и маржи продавца (небольшой).
Тогда да, любой, даже самый дикий нерегулируемый рынок "ноупроблем" для гражданина, ведь хоть за 1000 долларов куб пусть продается, все равно граждане получат минимум 70-80% от конечной текущей стоимости лично себе на карман.
Только кто ж такой лакомый кусок пирога отдаст людям? Там же целые династии на нем кормятся 20 миллиардов кубов - в гривнях это около 200 миллиардов, на минуточку. Каждый год.
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