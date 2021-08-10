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Sense запропонував першу в
Україні картку з нескінченним...

Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:26

Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...

Пропонуємо до обговорення:
Картка доступна з серпневим оновленням додатку Sense SuperApp. Головна «фішка» — у Caméléon нескінченний пільговий період, кешбек і навіть можливість заробити.

Дивися повний текст Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним пільговим періодом — Caméléon.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:26

"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств."
Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.

"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира."
Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка :)
moveton
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