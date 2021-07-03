Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...
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"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств." Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.
"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира." Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка :)
moveton написав:"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств." Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.
"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира." Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка
Доброго дня. За перекази в інші банки за рахунок власних коштів в Сенс дійсно комісія відсутня. І діє 1% кешбеку за поповнення. Знаття безкоштовне за рахунок власних коштів в межах ліміту в банкоматах будь-якого банку, в касах інших банків: кредитні кошти 4 % min 20 грн., власні кошти 2% min 25 грн. На даний момент клієнту доступна 1 картка Хамелеон.
moveton написав:Ура, на неё всё таки есть нормальный документ с тарифами! Получается, как белая дебетовка, но лучше. Мне правда, поскольку не повезло месяц назад уже стать клиентом АБ, до 16 сентября она не светит