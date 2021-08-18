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Sense запропонував першу в
Україні картку з нескінченним...

Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:26

Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...

Пропонуємо до обговорення:
Картка доступна з серпневим оновленням додатку Sense SuperApp. Головна «фішка» — у Caméléon нескінченний пільговий період, кешбек і навіть можливість заробити.

Дивися повний текст Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним пільговим періодом — Caméléon.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:26

"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств."
Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.

"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира."
Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка :)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:47

  moveton написав:"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств."
Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.

"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира."
Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка :)

Доброго дня. За перекази в інші банки за рахунок власних коштів в Сенс дійсно комісія відсутня. І діє 1% кешбеку за поповнення. Знаття безкоштовне за рахунок власних коштів в межах ліміту в банкоматах будь-якого банку, в касах інших банків: кредитні кошти 4 % min 20 грн., власні кошти 2% min 25 грн. На даний момент клієнту доступна 1 картка Хамелеон.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:33

  Alfa_Bank написав:Знаття безкоштовне за рахунок власних коштів в межах ліміту в банкоматах будь-якого банку, в касах інших банків: кредитні кошти 4 % min 20 грн., власні кошти 2% min 25 грн.

Т.е. в кассах других банков всё таки не бесплатно? А в кассе Альфы? Бесплатно за счёт тех же 30к? Или, как на дебетовке, отдельные шаровые два раза в месяц без лимита суммы?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:37

  moveton написав:Т.е. в кассах других банков всё таки не бесплатно? А в кассе Альфы? Бесплатно за счёт тех же 30к? Или, как на дебетовке, отдельные шаровые два раза в месяц без лимита суммы?

Доброго дня. Зняття в касі АБ: Кредитні кошти 4 % min 20 грн.; Власні кошти - 2 рази в місяць не тарифікується, кожна наступна операція 2% min 25 грн.Тарифи на видачу та обслуговування картки «Сaméléon» для фізичних осіб.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:59


Ура, на неё всё таки есть нормальный документ с тарифами! Получается, как белая дебетовка, но лучше. Мне правда, поскольку не повезло месяц назад уже стать клиентом АБ, до 16 сентября она не светит :(
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:01

  moveton написав:Ура, на неё всё таки есть нормальный документ с тарифами! Получается, как белая дебетовка, но лучше. Мне правда, поскольку не повезло месяц назад уже стать клиентом АБ, до 16 сентября она не светит :(

Чекати залишилось не довго :lol:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:55

  Alfa_Bank написав:Чекати залишилось не довго :lol:

Не долго, но в условиях акции, согласно которой сейчас дают 1% кэшбека за пополнение уже обнаружил коварный пункт: если на хамелеоне воспользоваться кредитной линией, то в месяц, когда это происходило, акция не действует. Оно где-то логично, потому, что акция только на дебетовки, но информация об этом ну очень ненавязчивая.
И вообще с этим кэшбеком перспектива туманная. Как я понял, хотя в рекламе хамелеона ничего про его сроки нет, на него эта лавочка тоже прикроется в конце сентября. А без него лучше уж Моня: в нём 2% кэшбека на продукты, а не один.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:04

  moveton написав:если на хамелеоне воспользоваться кредитной линией, то в месяц, когда это происходило, акция не действует.

Можно цитату или ссылку?

UPD: таки да, нашёл в приложении в правилах
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:23

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Чекати залишилось не довго :lol:

Не долго, но в условиях акции, согласно которой сейчас дают 1% кэшбека за пополнение уже обнаружил коварный пункт: если на хамелеоне воспользоваться кредитной линией, то в месяц, когда это происходило, акция не действует. Оно где-то логично, потому, что акция только на дебетовки, но информация об этом ну очень ненавязчивая.
И вообще с этим кэшбеком перспектива туманная. Как я понял, хотя в рекламе хамелеона ничего про его сроки нет, на него эта лавочка тоже прикроется в конце сентября. А без него лучше уж Моня: в нём 2% кэшбека на продукты, а не один.

Доброго дня. Так. Для картки Хамелеон, якщо в поточному місяці ви користувались кредитним лімітом, то за поповнення в цьому розрахунковому періоді бонусів не буде.
4.6. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника простроченої заборгованості у сумі, що перевищує 30 грн за будь-яким банківським продуктом. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення простроченої заборгованості.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
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