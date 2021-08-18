Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...

Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:26

"Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств."

Учитывая, что за зачисление с карты другого банка дают 1% кэшбека, что-то не верится, что есть такой вечный двигатель (правда, до 500 грн в месяц). На дебетовке этот кэшбек компенсируется жуткой комиссией за перевод на карту другого банка.



"Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира."

Прямо даже в банке, а не в банкомате? Круто. А можно, например, две карты завести и таким образом обналичивать уже по 60к? В Монобанке есть такой лайфхак: по чёрной и белым картам отдельные 50к в месяц, поэтому в сумме уже 100к. Об этом, правда, не знают даже писатели обзоров по картам Монобанка :)