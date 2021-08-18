Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:33
Alfa_Bank, да да, это и читал. Тут всё понятно. Но после сентября акция ещё будет? Потому, что если считать, что месяц до возможности получить Хамелеон - это не долго, то две недели от 16 сентября до конца акции - это уже совсем ничего
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:43
Поки не можу сказати. Стане відомо ближче до кінця вересня.
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