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Sense запропонував першу в Україні картку з нескінченним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:33

Alfa_Bank, да да, это и читал. Тут всё понятно. Но после сентября акция ещё будет? Потому, что если считать, что месяц до возможности получить Хамелеон - это не долго, то две недели от 16 сентября до конца акции - это уже совсем ничего :cry:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:43

  moveton написав:Alfa_Bank, да да, это и читал. Тут всё понятно. Но после сентября акция ещё будет? Потому, что если считать, что месяц до возможности получить Хамелеон - это не долго, то две недели от 16 сентября до конца акции - это уже совсем ничего :cry:

Поки не можу сказати. Стане відомо ближче до кінця вересня.
Alfa_Bank
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