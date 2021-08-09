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ПУМБ вважає програму «Доступні
кредити 5-7-9» ефективним...

ПУМБ вважає програму «Доступні кредити 5-7-9» ефективним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:42

ПУМБ вважає програму «Доступні кредити 5-7-9» ефективним...

Пропонуємо до обговорення:
ПУМБ вважає програму «Доступні кредити 5-7-9» ефективним інструментом підтримки українського бізнесу

Дивися повний текст ПУМБ вважає програму «Доступні кредити 5-7-9» ефективним інструментом підтримки українського бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:42

Нічого дивного, що банк олігарха вважає так
apyvovar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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