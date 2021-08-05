Компанія Geely працює над новим седаном, який повинен розширити лінійку оновленого Emgrand, представленого в травні цього року.
Дивися повний текст Geely готує ще один новий Emgrand (фото).
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Додано: Суб 14 сер, 2021 13:08
Geely готує ще один новий Emgrand (фото)
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Дивися повний текст Geely готує ще один новий Emgrand (фото).
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:08
Спустя 7-8 лет, много вы этих эмграндов видите на наших дорогах? Хотя себе чуть не купил в 2013м. После того как сел в него, желание отбило на долго. Уж лучше немца бюджетного взять.
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