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Geely готує ще один
новий Emgrand (фото)

Geely готує ще один новий Emgrand (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:08

Geely готує ще один новий Emgrand (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Geely працює над новим седаном, який повинен розширити лінійку оновленого Emgrand, представленого в травні цього року.

Дивися повний текст Geely готує ще один новий Emgrand (фото).
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:08

Спустя 7-8 лет, много вы этих эмграндов видите на наших дорогах? Хотя себе чуть не купил в 2013м. После того как сел в него, желание отбило на долго. Уж лучше немца бюджетного взять.
tigr-uu
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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