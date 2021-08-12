Індекс долара вранці 13 серпня просів до 92,97 пункту, опустившись на 0,07%.
Дивися повний текст HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати валюта США наприкінці року.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:07
HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати валюта США наприкінці року.
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:38
Re: HSBC змінив прогноз по долару: скільки буде коштувати...
Против гривны бакс
- фигня
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