Вибирати єдине житло та землю, на якій воно знаходиться, зможуть за рішенням суду.
Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
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Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Отключайте услугу,при чём здесь жильё,,это частная собственность.Абонент не платит-приехали и отключили.Или у вас цель недвижимость захапать?
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