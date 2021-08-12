Вибирати єдине житло та землю, на якій воно знаходиться, зможуть за рішенням суду.
Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Отключайте услугу,при чём здесь жильё,,это частная собственность.Абонент не платит-приехали и отключили.Или у вас цель недвижимость захапать?
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:07
Re: Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
У меня неоднозначные мысли от этой статьи.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ вроде всё правильно, злостных должников надо наказывать и по долгам необходимо платить,но!
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ отбирать жильё хотят за долги по коммуналке - которая последние лет 7-8 только растёт и не думает останавливаться в цене. Т.е. люди могут стать должниками явно не от хорошей жизни.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40
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