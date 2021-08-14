Вибирати єдине житло та землю, на якій воно знаходиться, зможуть за рішенням суду.
Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34
Отключайте услугу,при чём здесь жильё,,это частная собственность.Абонент не платит-приехали и отключили.Или у вас цель недвижимость захапать?
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:07
Re: Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
У меня неоднозначные мысли от этой статьи.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ вроде всё правильно, злостных должников надо наказывать и по долгам необходимо платить,но!
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ отбирать жильё хотят за долги по коммуналке - которая последние лет 7-8 только растёт и не думает останавливаться в цене. Т.е. люди могут стать должниками явно не от хорошей жизни.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:40
Додано: Нед 15 сер, 2021 10:11
Re: Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
От у Законі прочитав:
"
комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами
"
Все решта -- це "житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком".
Може то й логічно -- переселяти бідних людей у менше житло, або кудись у депрес.райони.
І ситуація з ринком нерухомісті була би кращою, і транспорт пустіший.
Але чи видадуть їм грошима різницю в ціні квартир і боргу?
І наскільки вигідно продадуть першу квартиру й куплять другу!?
Бо чомусь є відчуття, що дурнів просто пограбують...
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:38
у нас люди могут стать должниками просто с потолка. Яркий пример постоянного необъяснимого перерасчета за тепло, которое Теплоэнерго выставляет в августе большинству жителей нашего города. Цифры перерасчета при наличии и квартирных и общедомовых счетчиков просто из потолка и они достаточно не маленькие: иногда порядка 3000-4000 тысяч и больше. На все вопросы по поводу таких вдруг возникших "долгов" центры коммунального сервиса присылают в лучшем случае ответ из длинного набора слов суть которых "мы имеем право пересчитывать, а вы обязаны платить". почему и на основании чего толком никто объяснить не может, но ты уже должник. Пока мы не поставили счетчики на воду тот же ЖЭК рисовал каждый месяц на квартиру из 2 человек по 30-33 куба за горячую воду. Вы представляете чтоб кто-то в месяц мог использовать 33 куба горячей воды? Не говорю о непонятных цифрах в платежках за подачу газа, тепла, воды, обслуживании общедомовых счетчиков которые по факту никто не обслуживает. Аппетиты поставщиков коммунальных услуг не имеют границы, а выставляемые в платежках циферки в виде каких-то непонятных услуг или фонарных перерасчётов легко даже самого образцового плательщика сделают должником.
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:39
Ну,эти,как вы выразились"дурни",не такие уж дурни..У многих должников прописаны в квартирах малолетние дети.их невозможно выселить без проблем.Да и маневренного фонда для временного проживания,как правило,нет
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:45
разные они бывают,эти должники. кое кто просто тянет до 3-летнего срока исковой давности,чтобы совсем ничего не платить)))
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