Борги за комуналку: в яких випадках в українців...

Додано: Нед 15 сер, 2021 11:38

Sanyok77 написав: У меня неоднозначные мысли от этой статьи.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ вроде всё правильно, злостных должников надо наказывать и по долгам необходимо платить,но!

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ отбирать жильё хотят за долги по коммуналке - которая последние лет 7-8 только растёт и не думает останавливаться в цене. Т.е. люди могут стать должниками явно не от хорошей жизни. У меня неоднозначные мысли от этой статьи.С ОДНОЙ СТОРОНЫ вроде всё правильно, злостных должников надо наказывать и по долгам необходимо платить,но!С ДРУГОЙ СТОРОНЫ отбирать жильё хотят за долги по коммуналке - которая последние лет 7-8 только растёт и не думает останавливаться в цене. Т.е. люди могут стать должниками явно не от хорошей жизни.

у нас люди могут стать должниками просто с потолка. Яркий пример постоянного необъяснимого перерасчета за тепло, которое Теплоэнерго выставляет в августе большинству жителей нашего города. Цифры перерасчета при наличии и квартирных и общедомовых счетчиков просто из потолка и они достаточно не маленькие: иногда порядка 3000-4000 тысяч и больше. На все вопросы по поводу таких вдруг возникших "долгов" центры коммунального сервиса присылают в лучшем случае ответ из длинного набора слов суть которых "мы имеем право пересчитывать, а вы обязаны платить". почему и на основании чего толком никто объяснить не может, но ты уже должник. Пока мы не поставили счетчики на воду тот же ЖЭК рисовал каждый месяц на квартиру из 2 человек по 30-33 куба за горячую воду. Вы представляете чтоб кто-то в месяц мог использовать 33 куба горячей воды? Не говорю о непонятных цифрах в платежках за подачу газа, тепла, воды, обслуживании общедомовых счетчиков которые по факту никто не обслуживает. Аппетиты поставщиков коммунальных услуг не имеют границы, а выставляемые в платежках циферки в виде каких-то непонятных услуг или фонарных перерасчётов легко даже самого образцового плательщика сделают должником.