Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
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Bobua написав:От у Законі прочитав: " комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами " Все решта -- це "житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком".
Може то й логічно -- переселяти бідних людей у менше житло, або кудись у депрес.райони. І ситуація з ринком нерухомісті була би кращою, і транспорт пустіший. Але чи видадуть їм грошима різницю в ціні квартир і боргу? І наскільки вигідно продадуть першу квартиру й куплять другу!? Бо чомусь є відчуття, що дурнів просто пограбують...
"Верной дорогой идёте, Товарищи". Красные в 1917 всех в коммуналки переселили..... и на соловки. И эти туда же... при Вашей горячей поддержке.