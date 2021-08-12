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Лише 1% українців вважають
себе середнім класом

Лише 1% українців вважають себе середнім класом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:23

Лише 1% українців вважають себе середнім класом

Пропонуємо до обговорення:
Лише 1% українських домогосподарств відносять себе до представників середнього класу.

Дивися повний текст Лише 1% українців вважають себе середнім класом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:23

"Лишь 1% украинских домохозяйств относят себя к представителям среднего класса." И то это скорее всего представители прекариата у которых хорошие доходы.
zarturags
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Модератори: Ірина_, Модератор

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