Лише 1% українських домогосподарств відносять себе до представників середнього класу.
Дивися повний текст Лише 1% українців вважають себе середнім класом.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 22:23
Лише 1% українців вважають себе середнім класом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 1% українців вважають себе середнім класом.
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:23
"Лишь 1% украинских домохозяйств относят себя к представителям среднего класса." И то это скорее всего представители прекариата у которых хорошие доходы.
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