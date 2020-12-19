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Lamborghini відроджує
культову модель у вигляді...

Lamborghini відроджує культову модель у вигляді...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:24

Lamborghini відроджує культову модель у вигляді...

Пропонуємо до обговорення:
Італійська автомобільна компанія Lamborghini анонсувала відродження однієї зі своїх найбільш культових моделей Lamborghini Countach.

Дивися повний текст Lamborghini відроджує культову модель у вигляді електричного гіперкара (фото).
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yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 22:32

Re: Lamborghini відроджує культову модель у вигляді...

В Києві таким машинкам не їздити.
unicdima
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