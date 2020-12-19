Італійська автомобільна компанія Lamborghini анонсувала відродження однієї зі своїх найбільш культових моделей Lamborghini Countach.
Дивися повний текст Lamborghini відроджує культову модель у вигляді електричного гіперкара (фото).
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Додано: Суб 14 сер, 2021 22:24
Lamborghini відроджує культову модель у вигляді...
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Дивися повний текст Lamborghini відроджує культову модель у вигляді електричного гіперкара (фото).
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:32
Re: Lamborghini відроджує культову модель у вигляді...
В Києві таким машинкам не їздити.
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