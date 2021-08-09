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Xiaomi поверне гроші всім
покупцям їхнього першого телефону

Xiaomi поверне гроші всім покупцям їхнього першого телефону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:01

Xiaomi поверне гроші всім покупцям їхнього першого телефону

Пропонуємо до обговорення:
СЕО компанії Xiaomi Лей Цзюнь зробив подарунок всім користувачам мобільного телефону Xiaomi Mi 1.

Дивися повний текст Xiaomi поверне гроші всім покупцям їхнього першого телефону.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:01

прикольно!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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