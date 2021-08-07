|
|
|
Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 19:04
Гнетут меня смутные сомнения, что "Каждый десятый", даже для Киева цифра завышена.
Для Украины - Каждый третий - это уже реально.
Стоит взглянуть на цифры.
Официально все социальные расходы в виде субсидий, коррупционным методом регламентируются местными властями, исходя из возможностей бюджета.
И вертели на половом органе все обращения в Суд - суд с 2011 года расходы по социалке топит в гавне.
Физически на старте цифра на одного "по социальным нормам"(прописанной ещё с совковых времён) коммунальных расходов упирается в цифру о... 10 000 грн.
- Остальное "гной, от ЛГБТ спільноти"
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8866
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:21
Министерство вообще-то сообщает о другом. Дурацкий заголовок - здешнего авторства. "каждый 10й не может" это значит что 90% могут, что для Украины точно нонсенс. число плательщиков коммуналки измеряется в домохозяйствах, для Украины что-то порядка 15 млн. соответственно, 30% получает субсидии, что в общем-то неплохой результат с учетом того, что начинали с более 50%, а потом еще долго болтались около данного показателя. в 2019 было 6 млн, т.е. 40%, так что прогресс есть.
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Сейчас примерно та же ситуация. Около 30% населения страны - пенсионеры. Субсидии не получают те, кто имеют достаточную поддержку от детей, но получают те семьи, которые не являются пенсионерами, но имеют проблемы с оплатой коммуналки.
По формуле выходит примерно так, что если коммуналка составляет более 20% общего дохода семьи, то все, то выходит за 20%, доплачивается в виде субсидий. Ну там сложнее, это так чисто прикинуть.
Лично у меня за треху коммуналка суммарно чуть меньше 2000 грн, (отопление для удобства оплачиваю равными долями по среднемесячному за прошлый год, чуть с запасом). Ну здесь у кого как, но в целом выходит что если доход выше 10к, то уже без субсидий, а если меньше, то тут уже в зависимости от нюансов.
получается если доход семьи 8к, то 20% это 1.6к, 400 не хватает.
а если минималка или 2 пенсии, возьмем 4-6к, условно половина от 10к, то доплачивать надо почти тысячу. 36млрд/4.6млн человек/12мес это 658грн на одну субсидию в месяц - где-то так и получается.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2693
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2021 23:49
Igorten написав: safonovstanislav написав:
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Почему, по-вашему, те, кто не имеет вообще ничего, должны оплачивать коммуналку тем, кто владеет излишней собственностью?
Давайте, тогда, те, у кого нет машины, будут скидываться на бензин тем, у кого она есть
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 00:06
galex, помощь нужна малоимущим, а не владельцам дорогого жилья
Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 06:12
pesikot написав: BIGor написав: safonovstanislav написав:
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
У меня например нет собственности, но субсидия неположена - слишком много зарабатываю.
А ты хотел и много зарабатывать, и субсидию ?
А чьо, пухлому діабетчику можна, а BIGor-у* не можна?
*Він точна не гірше, по крайней мєрє, не крав...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4252
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 сер, 2021 07:24
safonovstanislav написав:
Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
бесполезно, люди не видях схем по оптимизации жизни, не просчитывают глубже, чем на один уровень... держатся за то что есть и жалуются при этом....
тоже самое когда многие тратят на поездки на работу условно 3 тыс.в месяц, чтобы получать на 3 тыс. в месяц больше, чем за работу возле дома.... это бесполезно кому-то что-то доказывать, сколько бесполезных телодвижений делается, потом удивляются, что жизнь прошла-пролетела....
точно также любителям новых айфонов в кредит говорю - посчитайте, сколько нужно будет отрабатывать этот айфон... а теперь прикиньте, сколько можно вообще не работать, если послать этот айфон нафиг ))
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 07:35
safonovstanislav написав:galex
, помощь нужна малоимущим, а не владельцам дорогого жилья
Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
а еще если продать собаку (с), то вообще будет жир
-
Вадим Жураковский
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 17.10.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|1591
|
|
|19
|1256
|
Пон 09 сер, 2021 12:47
BIGor
|
|1
|144
|
|