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4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 17:22
Пропонуємо до обговорення:
Зарплата 4 тис. Доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.
Дивися повний текст 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати
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