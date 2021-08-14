Зарплата 4 тис. Доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.
Дивися повний текст 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 17:22
4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати.
Додано: Пон 16 сер, 2021 12:13
Шкарапет щедёр, проффессор Кива с окодемиком Дубинским перестанут наконец то воровать из жомового бюджета.
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