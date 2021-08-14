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4 тис. доларів викладачам:
Шкарлет розповів, кому і коли...

4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:22

4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата 4 тис. Доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.

Дивися повний текст 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:49

За ЧТО???Уровень знаний в начальной школе ниже "плинтуса".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:51

буде реально,только если Шкарлет сам заплатит из своего кармана)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:08

R2
реально если будете жить в Германии
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:13

Шкарапет щедёр, проффессор Кива с окодемиком Дубинским перестанут наконец то воровать из жомового бюджета.
zarturags
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:00

Шкарлет гарно лиже панам господарям
poligraf_sharikov_75
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:43

Твоя компания.
В гос. училищах отсутствует даже туалетная бумага. На спорт зал без слез не взглянешь. есть только то что купили ученики.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:14

Re: 4 тис. доларів викладачам: Шкарлет розповів, кому і коли

А что эти прохфесора внедрили в Украине?? Дармоеды и грантопилы...
Джон
 
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