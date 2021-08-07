Євро в Україні значно подешевшало вперше з минулого року.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 18:33
Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року.
Додано: Нед 15 сер, 2021 18:33
Може залишитися на позначці, а може не залишитися.
Я теж такі прогнози можу писати.
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