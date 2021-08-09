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Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33
Пропонуємо до обговорення:
При збільшенні оподаткування продажу третьої і більше квартир протягом року забудовники будуть сплачувати податки за рахунок власної надприбутки, вважає міністр економіки Олексій Любченко.
Дивися повний текст Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за рахунок власних надприбутків - Любченко
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33
Кто этот мощный старик?
Не тот ли, что всю жизнь протирал штаны в налоговой? Теперь понятен его подход к ценообразованию, раз цена выросла - то только засчет увеличения прибыли.
Одни кровосиси алчные кругом!
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:23
А я хотівби запитати цього міністра , що сталося з цінами на будівельні матеріали? Цей брехун на цю проблему уваги не звиртає.
Ще цікаве запитання , а зарплати чиновників в конвертпх, фейкових надуманих премій. А , як простим роботодавцям оплачувати високу заробітню плату. За дешево ніхто працювати не хоче.
І основне інфляція тобто наша гривня за яку нічого невартує, що з цим робити. ПАН МІНІСТЕР І ВСЯ ВИСОКА ШАЙКА ДАЙТЕ БУДЬЛАСКА ВІДПОВІДЬ.
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