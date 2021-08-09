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Забудовники будуть сплачувати
податки на нерухомість за...

Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33

Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...

Пропонуємо до обговорення:
При збільшенні оподаткування продажу третьої і більше квартир протягом року забудовники будуть сплачувати податки за рахунок власної надприбутки, вважає міністр економіки Олексій Любченко.

Дивися повний текст Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за рахунок власних надприбутків - Любченко.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33

Кто этот мощный старик?
Не тот ли, что всю жизнь протирал штаны в налоговой? Теперь понятен его подход к ценообразованию, раз цена выросла - то только засчет увеличения прибыли.
Одни кровосиси алчные кругом!
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:23

А я хотівби запитати цього міністра , що сталося з цінами на будівельні матеріали? Цей брехун на цю проблему уваги не звиртає.
Ще цікаве запитання , а зарплати чиновників в конвертпх, фейкових надуманих премій. А , як простим роботодавцям оплачувати високу заробітню плату. За дешево ніхто працювати не хоче.
І основне інфляція тобто наша гривня за яку нічого невартує, що з цим робити. ПАН МІНІСТЕР І ВСЯ ВИСОКА ШАЙКА ДАЙТЕ БУДЬЛАСКА ВІДПОВІДЬ.
papizhuka_2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:15

А прыбль не с кошелька конечного покупателя берется случайно?
Говорит, "не коснется рядовых граждан", так уже коснулось, из за дурацких законов цены растут постоянно, на всё. Цену на топливо тоже решили отрегулировать.
Сверхпрыбль вроде как на взятки уходит, а взятки почему-то не облагают.
egor6508
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