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Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33
Пропонуємо до обговорення:
При збільшенні оподаткування продажу третьої і більше квартир протягом року забудовники будуть сплачувати податки за рахунок власної надприбутки, вважає міністр економіки Олексій Любченко.
Дивися повний текст Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за рахунок власних надприбутків - Любченко
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:33
Кто этот мощный старик?
Не тот ли, что всю жизнь протирал штаны в налоговой? Теперь понятен его подход к ценообразованию, раз цена выросла - то только засчет увеличения прибыли.
Одни кровосиси алчные кругом!
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:23
А я хотівби запитати цього міністра , що сталося з цінами на будівельні матеріали? Цей брехун на цю проблему уваги не звиртає.
Ще цікаве запитання , а зарплати чиновників в конвертпх, фейкових надуманих премій. А , як простим роботодавцям оплачувати високу заробітню плату. За дешево ніхто працювати не хоче.
І основне інфляція тобто наша гривня за яку нічого невартує, що з цим робити. ПАН МІНІСТЕР І ВСЯ ВИСОКА ШАЙКА ДАЙТЕ БУДЬЛАСКА ВІДПОВІДЬ.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:15
А прыбль не с кошелька конечного покупателя берется случайно?
Говорит, "не коснется рядовых граждан", так уже коснулось, из за дурацких законов цены растут постоянно, на всё. Цену на топливо тоже решили отрегулировать.
Сверхпрыбль вроде как на взятки уходит, а взятки почему-то не облагают.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:44
Неужели министр так думает, что на цены это не повлияет !? Еще как повлияет, и оплачивать налоги будет покупатель. Просто теперь меньшее количество людей сможет позволить купить себе квартиру. Ни к чему хорошему это не приведет.
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sersilver
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:17
sersilver написав:
Неужели министр так думает, что на цены это не повлияет !? Еще как повлияет, и оплачивать налоги будет покупатель. Просто теперь меньшее количество людей сможет позволить купить себе квартиру. Ни к чему хорошему это не приведет.
Ну стоит сейчас нормальная 1-к с ремонтом в Киеве 100 куе, станет 110 куе. Это как-то повлияет на пересичного украинца?
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BIGor
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Додано: Пон 16 сер, 2021 13:06
Только идиот мог такое сказануть. А если этот идиот министр экономики, то не удивительно, что экономика в полной опе.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 13:19
Если смогут очистить рынок от шоблы спекулей и перепроданов - то конечно станет лучше.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:12
Ужас... какой недалёкий министр((
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fishman
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:30
угу, щас они будут платить налоги со своего кармана, разбежались, на покупателей все и переложат
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