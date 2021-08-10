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Забудовники будуть сплачувати
податки на нерухомість за...

Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:18

как и многие другие там:)))
ketrax70
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Модератори: Ірина_, Модератор

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