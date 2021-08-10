|
|
|
Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:18
как и многие другие там:)))
-
ketrax70
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 15.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:44
)))) Всё знают что за банкет платит конечный потребитель, цены вырасли на 14%))) инфляция 10.2 официально, а на самом деле 12% ну вот и получаем сверх прибыль которую разделят все участники рынка))) где берут этих математиков)))?
-
aleksandrturkota
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:29
Нехай спочатку законодавство урегулюють, щоб кількість недобудов не випереджала кількість зданих і заселених будинків. Покупці квартир ризикують, купуючи квартири в новобудовах, а тепер ще більше податків потрібно буде платити, а захисту держава все рівно не гарантує.....
-
sm0973184499
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:18
sm0973184499 написав:
Покупці квартир ризикують, купуючи квартири в новобудовах, а тепер ще більше податків потрібно буде платити
Так покупай и продавай по 1 квартире в год, и не будет тебе дополнительного налога.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5145
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|