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Білорусь може отримати майже 1 млрд доларів від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Білорусь може отримати від Міжнародного валютного фонду майже 1 млрд доларів, попри те, що країна вже перебуває під санкціями США, ЄС, Британії і Канади, та попри заклики не надавати такого фінансування з огляду на ситуацію в Білорусі.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:57
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