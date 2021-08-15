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«Дія City»: якими будуть
податкові умови в Україні...

«Дія City»: якими будуть податкові умови в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:28

«Дія City»: якими будуть податкові умови в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Мінціфри Михайло Федоров вважає, що «Дія City» явяется однією з кращих податкових систем у світі для IТ-компаній.

Дивися повний текст «Дія City»: якими будуть податкові умови в Україні (інфографіка).
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