Bitcoin почав нове зростання від підтримки в $ 45,5 тис. І, найімовірніше, зросте до $ 48 тис.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:51
Bitcoin може злетіти до $50 тисяч: прогноз
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Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до $50 тисяч: прогноз.
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