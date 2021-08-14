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Bitcoin може злетіти
до $50 тисяч: прогноз

Bitcoin може злетіти до $50 тисяч: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:51

Bitcoin може злетіти до $50 тисяч: прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin почав нове зростання від підтримки в $ 45,5 тис. І, найімовірніше, зросте до $ 48 тис.

Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до $50 тисяч: прогноз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:51

Ну просто Капитан Очевидность.
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