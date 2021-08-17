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В Україні на фермерів припадає
лише 10% агровиробництва

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:05

  RomanTik написав:Кузя, ну тогда это два наших субъективных мнения и не более того - в одном случае погодные условия которые привели к голоду, в другом - представители власти превысившие свои полномочия т.к. вареная картоха из чугунка ну никак не могла пойти в закрома родины, а пошла в желудки этих самых представителей.

Не знаю как у Вас, но у меня объективное мнение от первоисточника, которому я полностью доверяю, по конкретному населенному пункту конкретному району Украины.
Родственники по другой линии описывали аналогичную ситуацию 100 км южнее тоже Луганская область.
Сотрудники рассказывали про Харьковскую и Донецкую область тоже самое.
Что было в Николаевской и Черниговской области - не знаю, у меня нет оттуда первоисточников.
Несколько лет назад был в командировке в Москве. Там мои хорошие знакомые убеждали меня, что не было в Украине голодомора в 33 году, что крестьяне попрятали зерно и скот, а сами рассказывали про голод. Когда я спросил откуда такая уверенность, мне сказали, что книжки солидные нужно читать. И никакой другой версии они не хотели признавать.
В то, что произошло в 32-33 году в Украине действительно очень трудно поверить, особенно тем, кто этого не пережил (горожане эти года пережили гораздо легче, голодомор затронул только села). Я повторюсь, не представляю как можно умирать с голоду в Украинских селах даже при неурожае.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:10

Скажу тоже про голодомор, пока еше в памяти есть...мой дед Денис Иванович, проживаючи в Харьковской обл, Лозовской р-н, был раскулачен и выслан с семьей в Лисхимсторой на принудительные работы. Дед один в семье кормил оставшихся в живых 6 детей (их мама умерла), у них была корова, он не хотел ее отдавать и прятал, нашли....
ivanlen2013
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:55

RomanTik
Ну вон вам факты -- читайте -- собирайте факты.
https://holodomormuseum.org.ua/ru/news- ... -henotsyd/

P.S.
Я правильно понял? -- очередной плоскоземельщик на форуме появился: "голодомор в Украине комуняки не устраивали".
_hunter
 
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